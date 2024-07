Cibo e bevande all'Arena Mare: sarà la Rete Esercenti Piazza del Papa ad occuparsene

ANCONA - L’Arena Mare del porto di Ancona ha finalmente trovato qualcuno che somministrerà cibo e bevande questa estate, durante le esibizioni degli artisti. A gestire il tutto sarà pertanto la Rete Esercenti Piazza del Papa. A stabilirlo è stata questa mattina la giunta comunale accogliendo la proposta dell’assessore ai Grandi Eventi Angelo Eliantonio e dell’assessore all’Economia della Notte Marco Battino.

Il servizio di somministrazione sarà garantito per artisti e pubblico in occasione di tutti gli eventi che saranno ospitati in questa location per migliorare l’attrattività dell’Arena stessa, il cui primo evento dell’estate 2024 è atteso per giovedì 4 luglio con il concerto di Vasco Brondi all’interno dell’Ulisse Fest. Agli operatori della Rete Esercenti Piazza del Papa, rende noto il Comune, verrà concesso l’utilizzo gratuito delle attrezzature già presenti sul posto per poter garantire il corretto svolgimento dell’attività di somministrazione di cibi e bevande. Val la pena di ricordare come il primo bando per la gestione dell'attività di food & drink fosse andato a vuoto.