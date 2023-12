Da Ancona a Macerata: ricco appuntamento di concerti per il coro A.Grilli Sirolo & Band

Non c’è Natale senza ‘Xmas time… Pop! Il coro polifonico Andrea Grilli di Sirolo, in collaborazione con il Circolo Culturale di Sirolo Bruno Barocci, torna nelle principali piazze dell’anconetano – e non solo – con dieci concerti per riscaldare l’atmosfera natalizia nelle suggestive cornici cittadine cariche di luminarie, fra caldarroste e cioccolata calda.

Il programma completo

Prima tappa domenica 3 dicembre a Polverigi alle 17:30 per il Festival del Panettone Artigianale in pieno centro storico

Venerdì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, il gruppo torna nella piazza di Castelfidardo ed il 10 in quella di Numana ore 18.00. Tripletta pre-natalizia sabato 16 a Castel D’Emilio alle 18.00, domenica 17 a San Marcello alle 17:30 in teatro e martedì 19 alla Casa Reclusione di Barcaglione (per dare spazio anche alla solidarieta’)

Per i saluti di fine anno, la band sarà a Sirolo al teatro “Cortesi”ore 21.30 per il grande concerto del 29 dicembre.

Non c’è primo dell’anno senza concerto a Sant’Angelo in Pontano, unica tappa nel maceratese. L’appuntamento è alle 18.00 nella meravigliosa location “Teatro N. Angeletti”

Doppio appuntamento, per finire in bellezza il ricchissimo calendario di eventi della stagione natalizia, ad Ancona: sabato 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, il coro si esibirà in mattinata per i bambini dell’Ospedale Salesi di Ancona e poi in Piazza Roma ore 18.00 sotto al maestoso albero natalizio installato nel capoluogo dorico.

Ad ogni data il repertorio proposto sarà ricco e saprà abbracciare i gusti di tutti, rigorosamente in stile pop: dal classico ‘Santa Claus is coming’ to town’ al ‘Perfect’ di Ed Sheeran, da ‘Feliz navidad’ al caloroso ed avvolgente ‘Oh happy day’ con il Coro e Grilli’s Band il coinvolgimento è assicurato.