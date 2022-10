"Note per la rinascita": un concerto per gli alluvionati

La Compagnia della Luna di Mario Cacciani in collaborazione con Maurizio Barigelli domenica 23 ottobre alle ore 17, presso il Teatro Panettone di Ancona, organizza lo spettacolo” Note per la Rinascita”. Un concerto il cui incasso sarà devoluto alla popolazione alluvionata del Comune di Ostra. Tanti gli artisti che parteciperanno: I Tabu’, Andrea Polverini, Walter Cagnoni, Alessandra Gallicchio, Spring Pooh Project, Slowband Father and Son, The Jammers, Moonshadows, Hit Band, Quartetto C’Entra e Acoustic Lady. Presenta Mario Cacciani. L’ingresso sarà ad offerta fino ad esaurimento posti. Il concerto è patrocinato dal Gruppo Teatrale Recremisi.