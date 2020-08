Concerti, il violoncellista Claudio Pasceri in concerto a Monte Murano

Inaugura con un grande e inusuale evento la nuova gestione del servizio di informazione e promozione turistica del territorio presso la sede del Parco Naturale Gola della Rossa e Frasassi a Serra San Quirico.

Il 9 agosto, presso il belvedere del Monte Murano, il noto violoncellista Claudio Pasceri sarà in concerto a partire dall’ora del tramonto (dalle 20:00 circa), con musiche che vanno da Bach a Sciarrino: la grande musica in perfetta armonia con i grandi paesaggi del territorio della Gola della Rossa e Frasassi. Claudio Pasceri è tra i più apprezzati violoncellisti italiani della propria generazione e nonostante l’intensa attività concertistica che lo vede perennemente in giro per l’Europa, torna appena possibile nell’entroterra delle Marche, terra a cui è particolarmente legato. Il repertorio solistico comprende concerti di Vivaldi fino a opere di Schnittke, in esecuzioni con orchestre come l’Orchestre de Chambre de Toulouse, la Camerata Royal Concertgebouw Amsterdam, l’Arpeggione Kammerorchester.

Il concerto è l’evento di punta di una intensa attività prevista per i mesi di agosto e settembre, organizzati dalle due società aggiudicatesi l’incarico di gestione: Happennines soc. coop e Aleste Tour. L'offerta turistica si compone di 59 escursioni trekking (di cui 9 dedicati all'astronomia con la denominazione “Star Trekking”), 3 attività musicali all'aria aperta, 34 itinerari storico artistici, 5 escursioni in bici e numerose esperienze per tutta la famiglia. Alla zona in cui si svolgerà il concerto è possibile arrivare in macchina o previa escursione a piedi con guida. Per partecipare è necessario iscriversi e tutte le attività sono prenotabili on line sui canali social del Parco o chiamando il numero 349 90 90 348.