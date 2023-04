Dal palco di Sanremo alle Marche: estate ricca di concerti con Lazza,Tananai, Mr Rain, Madame, Morandi e molti altri

SENGALLIA- Dal palco del Festival di Sanremo ai palchi marchigiani. Lazza, Tananai, Mr Rain, Madame, Gianni Morandi e molti altri big che hanno partecipato alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana, faranno tappa con i loro tour in varie località della regione. In realtà ad anticipare tutti sono stati i Coma Cose che sabato 22 aprile si sono esibiti al Mamamia di Senigallia. Stessa città e stesso posto per Tananai che sabato 24 giugno alle 21:00 salirà sul palco del locale di via Fiorini dando ufficialmente inizio alla scia di concerti estivi. Anche un altro big ha scelto Senigallia come tappa del suo tour: Gianni Morandi è pronto a far emozionare i fan con i suoi più grandi successi giovedì 6 luglio alle 21:30 in piazza Garibaldi.

PER TUTTI GLI ALTRI CONCERTI CLICCA SU CONTINUA