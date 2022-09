"La mia generazione festival", ecco la quinta edizione: sul palco Casino Royale e The Zen Circus

La quinta edizione de "La mia generazione festival" sarà all'insegna del rapporto tra generazioni più mature e giovanissime. Due grandi headliner come Casinò Royale e The Zen Circus, due grandi realtà della musica italiana come Alessandro Fiori e Cristina Donà si alterneranno sul palco con alcuni dei maggiori talenti in circolazione per le nuove generazioni come Hu, Whitemary, Emma Nolde, Nudha, Leda.

Giovedì sera Cristina Donà porterà sul palco il suo disco “deSidera”, arrivato in finale alle Targhe Tenco 2022 nelle categorie Miglior Album e Miglior Canzone con il brano “Desiderio”. A seguire lo spettacolo di teatro canzone Decamerock, un progetto di e con Massimo Cotto e Mauro Ermanno Giovanardi e con Chiara Buratti e Francesco Santalucia: un viaggio all’interno della storia del rock, tra racconti e musica live.

I Casinò Royale si esibiranno venerdì in uno spettacolo unico – Polaris – con la cantante e vocalist Marta Del Grandi, accompagnati dagli archi del Venaus Quintet e con le percussioni dal sapore etnico di Miccolis, il tutto arrangiato e diretto dal M° Giorgio Mirto, attraverso brani classici, odierni e inediti della storica band milanese. E sempre nella stessa serata, troveremo la giovane WhiteMary, abruzzese d'origine ma romana d’adozione ormai da qualche anno, uscita a giugno col suo primo album per la 42 Records, “Radio Whitemary”, che porterà a La mia generazione dopo averlo presentato in giro per l’Italia in tutti i più importanti festival estivi. Ed ancora, Emma Nolde giovane artista toscana, il cui disco d’esordio è arrivato in finale al Premio Tenco nella sezione Opera Prima, impegnata anche lei tutta l’estate in un fitto tour di date.

Hu, dopo il successo della partecipazione alla 72^ edizione del festival di Sanremo con la canzone “Abbi cura di te” insieme ad Highsnob, è uscita col suo primo album “Numeri Primi” a marzo 2022, anche lei rappresentante della nuova generazione di talenti a solcare il palco anconetano.

Gli Zen Circus arrivano alla Mole Vanvitelliana sabato 10, dopo un intenso tour estivo a supporto dell’ultimo lavoro discografico dal titolo “Cari Fottutissimi Amici” uscito lo scorso 27 maggio. Nella stessa serata, il live di Alessandro Fiori, artista toscano estroso e caleidoscopico, già fondatore dei Mariposa, tornato dopo 6 anni col suo nuovo album “Mi sono perso nel bosco” per 42 Records. Cantante, autrice, compositrice e musicista, Nudha, dopo un passato nella black music, porta ora in giro il suo bagaglio di esperienza e proficue collaborazioni arrivando ad esibirsi col suo primo album in italiano dall’omonimo titolo “Nudha”.

Sabato sera presente anche la rock band locale dei marchigiani Leda, con alla voce Serena Abrami, che porteranno live il loro ultimo lavoro “Marocco Speed”.

E poi ancora la mostra del celebre fotografo Guido Harari, i talk con gli artisti da parte del critico musicale Michele Monina e con la giornalista Giulia Cavaliere e i dj set a cura di Carlo Chicco, conduttore radio e giornalista musicale. Il festival è frutto della collaborazione tra G-RO srls, Comune di Ancona e Arci, grazie anche ad Ubi. In caso di pioggia tutti gli spettacoli saranno spostati all’interno del Teatro delle Muse.