Sulla disobbedienza: una narrazione di Max Cimatti

L'autore Max Cimatti il 31 luglio a Montecarotto espone un monologo, un racconto di personaggi e vicende storiche capaci di lasciare un segno indelebile nel proprio tempo, di ispirare, come forma di emancipazione, come esperienza per rimettersi in gioco.



L'evento è organizzato dal Comune, all'interno di una giornata dedicata al tema della disobbedienza nel teatro all'aperto allestito in piazza Latieri, nel centro sotorico del paese. Ingresso libero e gratuito, l'accesso alla piazza è da via Roma (proseguendo a piedi dopo la chiesa parrocchiale). Si consiglia la prenotazione per motivi di sicurezza 3278587252.

Gallery