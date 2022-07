Comporre al femminile, un connubio di musica e poesia alla chiesetta di Portonovo

Mercoledì 13 Luglio alle ore 21.30 nella splendida chiesa romanica di Santa Maria di Portonovo, un nuovo appuntamento con la rassegna musicale Onde di Note, organizzata dal 2017 dalle Associazioni ANSPI ZonaMusica di Ancona e ItaliaNostra Onlus. Il primo itinerario musicale di quest’anno, dal titolo Donne in musica, inaugurato lo scorso mercoledì, è interamente dedicato alle musiche di compositrici femminili, per esaltarne il repertorio e valorizzarle in un luogo così prezioso, gioiello della nostra riviera.



Il prossimo appuntamento, che si intitola proprio “Comporre al femminile”, è un incontro con la compositrice e musicologa Paola Ciarlantini, che presenterà il suo CD “Omaggio a Giacomo Leopardi nel Bicentenario dell’Infinito” (Luna Rossa Classic). Un connubio di musica e poesia, con la partecipazione della poetessa ospite Norma Stramucci, voce recitante del concerto. Il programma della serata, tratto quasi esclusivamente dal CD della compositrice, è ricco e variegato e offrirà occasione al pubblico di ascoltare brani originali come Quanti sospiri, su testi popolari delle Marche per controtenore, flauto e piccole percussioni (2015); o la Piccola sonata per voce recitante e violino (per Il cielo leggero di N. Stramucci, Azimut 2008). Esecutori della serata, i musicisti Leonardo Saracini, controtenore; Vilma Campitelli, flauto; Luca Mengoni, violino; Davide Eusebi, piccole percussioni.



L’ingresso al concerto è gratuito. Per maggiori informazioni Associazione ZonaMusica Ancona – tel. 071 872961 – cell. 320 6809233 – mail. zonamusica.an@gmail.com – sito https://www.zonamusicancona.it/