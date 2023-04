Da tutta Italia alle Marche: "Come d'Incanto", il concorso nazionale musicale per giovani talenti

AGUGLIANO - L’Associazione La Guglia organizza, in collaborazione con i Comuni di Agugliano e Polverigi, la sezione AVIS, l’Oratorio ANSPI e l’Associazione 4 Ottobre di Agugliano, l’Associazione SULVIC di Ancona e la Pro Loco di Polverigi, il Concorso nazionale musicale per giovani talenti “Come d'incanto” 2023.

Finalità

la musica è un patrimonio unico che va condiviso con le nuove generazioni e rappresenta un supporto fondamentale nel processo di maturazione e affermazione della propria identità. La musica è un linguaggio universale che unisce, fa crescere e può dare voce e speranza a chi è in difficoltà

Come D’InCanto vuole offrire l’opportunità ai bambini di esprimersi e di interagire tra loro attraverso la musica, grazie alle emozioni che trasmette. Le manifestazioni culturali rivestono un fondamentale compito di aggregazione che vogliono rompere la tendenza a essere sempre più schiavi delle mura domestiche e della tecnologia superflua.

avvicinamento dei bambini alla musica e al canto tramite modelli artistici e vocali adeguati alla loro età

promozione di un modello di gara dove tutti possano partecipare al meglio delle proprie abilità, in un’ottica di inclusione, tolleranza e divertimento

Come D’InCanto è una manifestazione creata a favore dei bimbi, che sono il futuro dalla nostra società, con l'obiettivo di stimolare il talento che risiede in loro. Saranno tutti vincitori per l'impegno e per lo studio. Questo sarà sempre un concorso trasparente e leale nei confronti di tutti.

l'intento del Concorso è quello di scoprire e valorizzare nuovi piccoli cantanti, promuovendo occasioni di incontro e conoscenza tra i partecipanti e gli operatori del settore presenti durante le fasi della selezione e nella giornata finale.

divulgare l’espressione artistico/musicale tra i bambini, individuare e valorizzare i giovanissimi talenti.

Programma

- 15 aprile 2023 scadenza iscrizione al concorso

- 30 giugno (venerdì ore 21,15) semifinale presso il chiostro di Villa Nappi di Polverigi

- 1° luglio 2023 (sabato ore 21,15) finale presso il Teatro all’Aperto di Agugliano

L'iniziativa ha un carattere di attrazione elevata sia per chi canta in quanto il concorso da la possibilità di esibirsi e mettersi alla prova avanti ad una giuria e ad un pubblico. Ha anche attrazione per un pubblico sia giovane che meno giovane in quanto è provato l’interesse che si ha verso queste forme canore dove i bambini sono i protagonisti. Il concorso è un elemento importante per tutto il territorio aguglianese e polverigiano sia per la possibilità di poterli far conoscere a persone che non avrebbe altra occasione per trascorrere dei giorni nel paese e per mettere in luce le potenzialità sia culturali (castello di Castel d’Emilio, convento di San Francesco, Villa Nappi, affresco della Crocifissione, ed altro) che enogastronomiche (gelateria e cioccolateria brunelli, la polenta dei polentari di Polverigi, la crescia cotta nel forno a legna del 1.700 dalla Società Operaia di Castel d’Emilio).

L'associazione

L’associazione opera sin dal 2000 nel territorio ma è conosciuta sia nella regione marche che in tutta Italia per gli eventi e manifestazioni organizzate (alcune sono sospese a causa covid-19, ma riprenderanno a breve). Ricordiamo qui: premio nazionale poesia senza confine con sezioni sia in lingua sia in dialetto e per la categoria studenti; il premio nazionale scrittori domani rivolto agli studenti di scuola secondaria di secondo grado, il premio la guglia d’oro festival nazionale del teatro dialettale fino al 2022, dal 2023 è aperto a qualunque forma di teatro. Lla capacità di valorizzare l’immagine sta nel fatto che le Marche, il territorio, i piccoli borghi (come è Agugliano) verranno messi in prima linea facendo scoprire anche questa capacità organizzativa e di attenzione ai giovani. Inoltre si dà valore alle sue personalità nel chiamare nella commissione selezionatrice e nella giuria tecnica soggetti di alto valore che hanno da sempre vissuto nel mondo della musica.

La giuria

LINDA VALORI (cantante ed insegnante di canto c/o i conservatori di Cesena e Pesaro)

EVA CAPOMAGI (cantante)

FRANCESCA ROMANA SULPIZI (insegnante di musica e canto)

TIZIANA DEL VILLANO (insegnante di musica e concertista)

SABRINA IACUSSI (cantante nella Fisorchestra Marchigiana di Castelfidardo)

TANYA BERTINI (cantante)

RAFFAELE SABBATINI (cantante ed autore).

Info e iscrizioni

Per iscriversi contattare il numero: 3299293623 o la mail: comedincantoag@libero.it