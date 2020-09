Colori, suoni e ambienti: a spasso tra ecopercorsi e sostenibilità

Sarà il Parco del Rosciolo di Senigallia a ospitare il seminario gratuito “Colori, suoni e ambienti” promosso dall’associazione “Natura in movimento” e dedicato agli ecopercorsi per la sostenibilità e l’apprendimento. L’appuntamento è per i giorni 25 e 26 settembre.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione che può essere registrata attraverso l’apposito modulo presente nel portale Natura in movimento. Tutte le informazioni possono essere invece richieste al Centro di Educazione Ambientale Bettino Padovano, inviando un messaggio WhatsApp al numero 366.1972248. Durante i lavori del seminario ci saranno anche laboratori ludici e didattici per i bambini, con giochi in legno e music walls all’aperto.