Blu guado, rosso porpora: viaggio nei colori con attività pratica di tintura

Escursione alla scoperta dei colori: «In questa inedita passeggiata - si legge nella nota - le guide Federica Feliciani e Filippo Manoni ci accompagnano alla scoperta delle tradizioni artigianali e commerciali che volevano la città di Ancona, un illustre Emporio dell'Adriatico, una Città Marinara dotata di straordinaria autonomia, un crocevia di popoli, tecniche e stilemi artistici».

Ancora: «Dopo aver percorso le vie dei commerci della città vecchia si andrà a trovare Marco, ideatore di "Tintura" , per scoprire la sua collezione botanica attraverso una narrazione sulla storia dei colori naturali ed il loro utilizzo nei secoli, una storia sulle vie dei saponi, del guado, della porpora. La passeggiata termina con una attività pratica in cui si tingerà nel tino una tela di cotone in blu di guado secondo la tecnica “shibori”, un’arte arrivata da Oriente. Passeggiata adatta a tutti, svolta secondo modalità anti-contagio da Covid. Indossare abbigliamento caldo. Obbligatoria prenotazione telefonica o via WhatsApp».