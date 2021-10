Coldiretti lancia lo "Zucca Day": Halloween è più gustoso con i prodotti locali

Sabato 30 ottobre anche la città di Ancona ospita lo Zucca day di Campagna Amica. In vista di Halloween gli agricoltori che fanno la vendita diretta dei loro prodotti hanno pensato a una serie di iniziative per scoprire i segreti della regina dell’inverno: dalle lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween all’esposizione di biodiversità fino ai consigli dei cuochi contadini per cucinarle al meglio. Un’intera giornata dedicata all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Domani, 30 ottobre,

Ad Ancona è possibile trovare lo stand al Mercato Dorico di via Martiri, dalle 9 alle 13 dove sarà allestita un’esposizione di diverse varietà di zucca. Per i più piccoli ci saranno caramelle e dolcetti a forma di fantasmino.



