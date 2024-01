La solidarietà è servita: cena di beneficenza (con musica) per l'oncologia

Orario non disponibile

Dal 26/01/2024 al 26/01/2024

Indirizzo non disponibile

ANCONA - Il ristorante Club Amici del Mare a Marina Dorica organizza una serata di beneficenza per il 26 gennaio con cena a buffet, di carne e pesce, aperta a tutti (il ristorante non è più solo un circolo privato per soci). Il costo della cena sarà di 25€ a persona bevande incluse.

Il 50% dell’incasso totale sarà devoluto al reparto di oncologia dell’ospedale salesi di Ancona. Parteciperanno alla cena di beneficenza i vertici dell'Azienda Ospedaliero Universitaria della Marche. Il tutto sarà accompagnato da musica e karaoke.

Per info e prenotazioni 3319693131 (Luna)