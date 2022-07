Claudio Lauretta sul palco con Imitamorfosi: da "Ciao belli" al teatro del Conero per solidarietà

Martedì 19 luglio, al teatro del Conero a Sirolo, arriva l’attore e imitatore Claudio Lauretta con il suo spettacolo Imitamorfosi. Si legge nella nota: «L’artista ha voluto a tutti i costi recuperare subito la data saltata per non deludere gli spettatori e, soprattutto, per l’amicizia con l’Associazione Opere Caritative Francescane OdV cui andrà devoluto il ricavato della serata (l’ingresso, precisiamo, è a offerta libera). Imitamorfosi è uno spettacolo adatto a tutti, ideale per trascorrere momenti spensierati e godere delle capacità camaleontiche del protagonista».

Lauretta è parte integrante del cast della trasmissione “Ciao belli” in onda su Radio Deejay e nel corso degli ultimi dieci anni ha preso parte a numerose trasmissioni televisive tra cui Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado e Mai dire Talk. In questo spettacolo canta, imita e si trasforma, ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni. L’artista sarà accompagnato da Sandro Picollo, eccellente chitarrista ma anche spalla per le performance dell’istrionico Claudio.

Una serata da vivere immersi nella splendida cornice del Parco del Conero dove, oltre al Teatro del Conero, si trova nella zona di Varano anche la Casa Alloggio “Il Focolare”, la struttura gestita dall’Associazione Opere Caritative Francescane, che quest’anno festeggia, anche con lo spettacolo di Lauretta, i vent’anni di servizio a favore di persone con Hiv/Aids. «La serata con Lauretta offre, dunque, anche un modo per tornare a parlare di un problema (tanto serio quanto dimenticato) anche se con leggerezza e con un sorriso sulle labbra. Chiunque voglia partecipare può prenotarsi sul sito https://www.followme-now.it/ oppure inviare una mail a ticket@ocfmarche.it o, ancora, telefonare al 333/32961300».