Osimo: al via l'undicesima tappa del Circuito Prestige Junior

Bocce: al via l'undicesima tappa del Circuito Prestige Junior. Domenica 21 luglio 2024, a partire dalle ore 9.00, gli atleti Under 18 e Under 15 scenderanno in campo nelle Marche per il tradizionale appuntamento del Trofeo ‘Antonella Gatti’, prestigiosa gara nazionale giovanile, giunta quest’anno alla 35^ edizione.

Le gare del Circuito Prestige Junior

Le gare del Circuito Prestige Junior sono le manifestazioni dalle quali i giovani atleti conquistano i punti validi per le classifiche generali, che decretano al termine della stagione i migliori juniores del panorama boccistico nazionale. L’undicesima tappa è organizzata dal Circolo Bocciofilo Sacra Famiglia Osimo e a questa gara hanno preso parte, negli anni, tutti i futuri campioni dello sport delle bocce, specialità Raffa.

Le iscrizioni sono aperte fino al 16 luglio e, a pochi giorni dalla scadenza, i partecipanti sono già sessantasette: 37 Under 18 e 30 Under 15. Ai 67 atleti ai nastri di partenza sono da aggiungere anche ventidue Under 12, che parteciperanno ad una gara regionale. Il totale dei partecipanti, dunque, è di 89 giovani atleti, che rappresentano il futuro del movimento.

A Osimo, presso il Circolo Bocciofila Sacra Famiglia Osimo A.S.D. in via Croce Rossa 28, arriveranno giocatori da tutta Italia, in rappresentanza di società di dodici regioni: Marche, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio, Molise, Campania, Umbria, Calabria, Basilicata. L'evento è aperto al pubblico.

“Le gare del Circuito Prestige Junior della Raffa - commenta il presidente federale Marco Giunio De Sanctis - rappresentano il fiore all’occhiello dell’attività giovanile delle bocce sintetiche. Un circuito di quindici gare che, quest’anno, ha visto la loro organizzazione nelle Marche (4 eventi), Toscana (2), Umbria (2), Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna e Puglia. Mancano all’appello territori importanti, soprattutto al Meridione, dove l’impegno del Consiglio Federale è massimo per l’attività promozionale e agonistica del nostro movimento. Questo circuito di gare nazionali, dai premi importanti, permette ai nostri migliori giovani atleti di iniziare a farsi notare a livello nazionale dai commissari tecnici delle nazionali juniores”.

Le altre tappe

Dopo la gara di Osimo, per il Circuito Prestige Junior ci saranno ancora quattro tappe: il 15 settembre, in Toscana, il 18° Trofeo AVIS organizzato da Cortona Bocce; domenica 29 settembre, in Emilia Romagna, l’11° Trofeo Artegraf con l’organizzazione della Sammartinese; domenica 6 ottobre, in Molise, il 2° Trofeo AVIS giovanile, organizzato dalla Bocciofila AVIS Campobasso; e la tappa finale in Sardegna, a Isili, in programma domenica 27 ottobre.

Le classifiche

A guidare le classifiche, prima dell’undicesima tappa, sono, tra gli Under 18, Gabriele Costantini della Martanese con 17 punti, Ivan Corina della Spezzano Albanese con 15, Luciano Giaquinto di Tricase con 10 punti, Lorenzo Bocchio della Canottieri Flora Cremona con 9, Matteo Martini di Ancona 2000 e Nicolò Vitto della Martanese con 8.

Tra gli Under 15, in testa Lorenzo Ciprietti del Città di Spoleto e Alex Raggi di Durantina con 19 punti, Nicola Principi di Tolentino con 16, Alessandro Ferragina della San Cristoforo e Gianluca Ripanti della Metaurense con 15.

Per maggiori informazioni: Federazione Italiana Bocce.