"Circondati dalla bellezza", camminata di 7 chilometri per conoscere le ricchezze storiche e naturali

La CNA di Fabriano, in collaborazione con l'Aula Verde di Valleremita e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale organizza per domenica 18 settembre la seconda edizione dell'iniziativa "Circondati dalla Bellezza" ideata per accrescere la consapevolezza sulle ricchezze storiche, culturali e naturalistiche del territorio fabrianese. Durante la passeggiata i partecipanti saranno supportati da guide escursionistiche AIGAE e quest'anno sarà prevista anche la gradita partecipazione di Federico Uncini e di Fabrizio Moscè dell'Associazione Fabriano Storica.

Previsto un percorso di 7 km adatto a bambini e famiglie con partenza alle ore 9.00 dal ristorante "La Vecchia Cartiera", si seguirà poi il Sentiero della Carta fino alla località della Malfaiera, proseguendo poi da Colle Carraio per scendere fino all'abitato di Valleremita, dal quale poi il tragitto si inoltrerà nel Sentiero di San Francesco fino a giungere al prato antistante La Vecchia Cartiera dove è previsto il pranzo all'aperto. Così Erminio Piermartini, Presidente dell'Associazione Valleremita: «questa iniziativa, giunta alla seconda edizione dopo il grande successo dello scorso anno, ci permette di comprendere, apprezzare e quindi imparare a rispettare una delle più importanti risorse di cui disponiamo, l'ambiente. Per tutelare la bellezza che ci circonda, ci vogliono impegno e consapevolezza, non ci possiamo permettere di disperdere questo inestimabile patrimonio e, anzi, dobbiamo spenderci per conoscerlo e valorizzarlo come merita».

Chiude Marco Silvi, Segretario CNA di Fabriano: «L'associazione di categoria si è posta l'obiettivo, tra gli altri, di valorizzare al massimo le ricchezze e la qualità di un territorio tanto stupendo quanto spesso sottovalutato come quello della nostra area montana. Per raggiungere lo scopo che ci siamo prefissi, abbiamo sviluppato un modello di collaborazione continuativa e permanente con diverse associazioni locali che ci permette, grazie alla sinergia, di organizzare eventi di promozione e valorizzazione delle nostre località. Se cresce il territorio nel suo complesso, ne beneficiano cittadini e imprese».