Cinetour d'estate: il programma "da vedere" in giro per la città

Dal 25 luglio Ancona offre ai suoi cittadini e ospiti un modo nuovo di vivere l'estate con il cinema all'aperto sotto casa. In tutto 14 appuntamenti con i film più amati che coinvolgeranno la città e le frazioni. Ingresso libero e gratuito con proiezione a partire dalle ore 21.15. Il Cinetour d'estate prevede un camion dotato di un ampio schermo per proiezione che prenderà posizione nei vari ampi spazi della città, dove saranno allestite le platee con sedie adeguatamente distanziate per osservanza della normativa posta contro la diffusione del Covid 19. L'ingresso è libero e gratuito.

Questi i luoghi e il programma con le date e i film: