CineOff: la prima rassegna di cinema indipendente sotto la Rocca

Il 25 settembre prende il via CineOff, rassegna sperimentale cinematografica e indipendente che si tiene per la prima volta ad Offagna.

Guasco, società di produzione cinematografica, in associazione con CNA Cinema Audiovisivo Marche e Poliarte Accademia di Belle Arti Design indice, con il patrocinio del comune di Offagna, la prima edizione del concorso CineOFF, Festival del Cinema Indipendente: un osservatorio sul cinema indipendente nato per rendere visibile e premiare la qualità, la sperimentazione, la ricerca e il linguaggio poetico del panorama cinematografico, con una particolare attenzione alle opere prime e seconde di autori italiani. Un evento-community generatore di connessioni tra cinefili, filmmaker, registi, imprese di produzione e mondo della formazione. Tra workshop, documentari e lungometraggi, il programma prende il via il 25 settembre fino a domenica 27 e tutti gli eventi sono gratuiti e su prenotazione. Per informazioni scrivere a info@cineoff.it.