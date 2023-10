La Riviera del Conero alla Festa del Cinema di Roma, in proiezione "La Spiaggia dei gabbiani"

A Roma la proiezione del nuovo short-film di Marche Film Commission con la voce di Lucia Mascino che sarà presente in sala e l’anteprima nazionale del film “La spiaggia dei gabbiani”, girato nella Riviera del Conero. Sabato 28 ottobre alle ore 20.30, presso il cinema Adriano a Roma, Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura, nella cornice di Alice nella città all'interno della Festa del Cinema di Roma, organizza la proiezione del nuovo short-film di Marche Film Commission e, in anteprima nazionale, del film La spiaggia dei gabbiani, sostenuto da Regione Marche.

Lo short-film, già presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è incentrato su una delicata storia d’amore giovanile in alcune tra le più belle location della regione Marche. L’amore dei due giovani, interpretati da Ksenia Bozark e Samuel Fantini, diventa espediente narrativo per esplorare la ricchezza naturale e paesaggistica delle Marche, che diventa cornice e allo stesso tempo protagonista della storia. La regia è a cura di due giovani registi, il marchigiano Leonardo Marziali e Margherita Ferrari e prodotto da Goofy Studio production. La voce fuori campo è prestata dalla splendida attrice Lucia Mascino che sarà presente in sala durante la proiezione. "Con il cinema possiamo andare oltre il racconto, attraverso il sentimento - dichiara il regista Leonardo Marziali - le Marche evocano il profumo dell'amore estivo, quel sentimento che, al termine delle vacanze, si porta con sé a casa.” - “Ciò che apprezzo maggiormente - aggiunge Margherita Ferrari, co-regista dello short film - è l'approccio che abbiamo adottato per esaltare la vasta diversità del territorio marchigiano: un film, una storia che rende il territorio non solo cornice ma anche quadro”. L’evento è gratuito fino ad esaurimento posti.

Il film

La spiaggia dei gabbiani è invece l’opera prima del regista marchigiano Claudio Pauri, prodotto da Guasco srl con il sostegno di Regione Marche - Bando Cinema 2022/23 e Marche Film Commission - Fondazione Marche Cultura. Il film è una commedia brillante che vede un gruppo di trentenni, a dieci anni dalla maturità, impegnati in una vacanza in barca a vela sul Conero. Un viaggio divertente, ispirato ai valori della sostenibilità ambientale, per raccontare i conflitti di una generazione sospesa e in cerca di identità. "La spiaggia dei gabbiani racconta con leggerezza l'incertezza e la precarietà delle nuove generazioni - spiega il regista Claudio Pauri - a volte ci sentiamo persi, in conflitto con le persone che ci circondano. A volte la soluzione è tornare su i propri passi per ricordarci chi siamo e scoprire chi eravamo. Altre volte non possiamo tornare indietro, dobbiamo andare avanti. Non sempre ci riusciamo, ma va bene così. La cosa importante è ricordarci che in questo mare in burrasca che è la vita, siamo tutti sulla stessa barca". Fra gli interpreti, la partecipazione straordinaria della tiktoker Giulia Sara Salemi e un cast di giovani attori: Veronica Baleani, Marco Brandizi, Gaia Di Leo, Giulia Eugeni, Giorgia Fiori, Diego Giangrasso, Alessandra Penna, Daniele Vagnozzi, diretti dal regista Claudio Pauri, che ha firmato la sceneggiatura insieme a Giulia Betti. Il film, con la fotografia di Claudio Marceddu e le musiche di Raffaele Petrucci, è prodotto da Fabrizio Saracinelli per Guasco.