Ancona Summer weekend è anche Cinema sotto le stelle. Ancora posti disponibili per gli spettacoli gratuiti di stasera e domani. La prenotazione è obbligatoria al numero telefonico (3392922855), da lunedì a domenica dalle 10 alle 19. Inizio spettacolo ore 21,15.

Variano le pellicole ma cambiano anche le location. Ogni serata una piazza diversa dellla città dorica. Appuntamento stasera con Fast and furious-hobbs & shaw. Tutte le proiezioni e i luoghi del cinema itinerante.

Fino al 28 agosto è in cartellone un fitto programma cinematografico, con proiezioni all’aperto in molte piazze, sia nel centro che in periferia. Gli spettacoli sono del tutto gratuiti ma è necessaria la prenotazione.