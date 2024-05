Ciclismo: al via la 42° "Due Giorni Marchigiana"

CASTELFIDARDO – 25 e 26 maggio all’insegna del ciclismo internazionale. Sulle strade fidardensi tornano gli Under 23 ed Elite con la “42^ due giorni marchigiana”, una classica delle due ruote. “Un evento agonistico – tiene a precisare Bruno Cantarini, presidente dello Sporting Club S. Agostino - che assieme alle altre grandi classiche del ciclismo internazionale è l’unico e vero trampolino per arrivare al Giro d’Italia. Che non può essere confuso con le gare amatoriali di Gran Fondo e Cicloturismo”. Rispetto al passato sono molte le novità per la gara d’apertura, disegnata per gli scalatori. Il percorso, già duro, è stato infatti reso ancora più selettivo.

Nel dettaglio scendono infatti a 4 i giri brevi. Salgono ad 8 quelli del tracciato più impegnativo che porta all’arrivo di Sant’Agostino. Inseriti infine altri due giri da 20 chilometri ciascuno dove al tracciato classico è stato aggiunto un nuovo mini circuito. Qui i corridori transiteranno in via della Stazione, entrando nella zona industriale da via Sardegna per salire sul “muro” di Valle Oscura con pendenze massime del 14%. Un percorso durissimo che arriverà dopo 128 chilometri di altrettanti saliscendi.