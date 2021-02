"Ciccò coccò": pomeriggio in famiglia tra giochi e spettacoli

Parte domenica 21 febbraio Ciccò coccò, il teatro sul comò, nuova rassegna online ricca di giochi, laboratori e spettacoli per passare un pomeriggio in famiglia. La organizza l’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata insieme ad Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Nel cartellone, spettacoli e attività laboratoriali online, con la visione di episodi video accompagnati da attività laboratoriali pensate ad hoc per la fascia di età dell'infanzia e le famiglie. Un'innovativa proposta che offre al pubblico di bambini e genitori un'occasione di intrattenimento e di gioco insieme, con tante proposte divertenti dove la partecipazione attiva della famiglia è indispensabile per la riuscita dell'attività. L'intera rassegna va in onda live sulla piattaforma gratuita Zoom, il biglietto dello spettacolo-laboratorio costa 8 euro a famiglia, acquistabile online tramite il servizio Vivaticket.

Nel cartellone di Ciccì Coccò, lo spettacolo sul comò sono cinque eventi, ogni domenica pomeriggio (ore 17), con i primi quattro che prevedono momenti di spettacolo e di laboratorio a cura delle compagnie teatrali, ed nel quinto appuntamento (“Il gatto con gli stivali”) uno spettacolo appositamente creato per zoom. Tutti gli incontri hanno una durata di circa 50 minuti.

Il programma