"Christmas Fashion Kids" e "Natale Barocco": brilla il Natale dorico attraverso nuove iniziative

ANCONA – La Giunta del capoluogo dorico, su indicazione degli assessorati ai Grandi Eventi, alla Partecipazione Democratica, alla Politiche Giovanili - Economia della Notte, ha dato il proprio patrocinio alle iniziative “Christmas Fashion Kids ” e “Natale Barocco”. “Christmas Fashion Kids”, in piazza Roma l’8 dicembre 2023 dalle 17.30 alle 19, è dedicato ai progetti della Fondazione Salesi per i bambini e le mamme del presidio ospedaliero “Salesi” di Ancona. Ospiti della serata il tenore David Mazzoni e la scuola di danza Passion Dance. L’evento è organizzato dall’Associazione Essere Felici che ripropone anche per il Natale 2023, in collaborazione con la Fondazione Salesi, uno spettacolo di circa un’ora e trenta minuti che prevede diversi intrattenimenti tra cui esibizioni di scuole di danza, passerelle di moda per bambini e adulti, ospiti canori; il tutto caratterizzato da abiti e musiche in tema natalizio. «Siamo lieti di sostenere questo evento – spiega l’assessore alla Famiglia, Orlanda Latini – perché conferma il forte legame che la città ha con la Fondazione Salesi e anche l’importante ruolo che riveste l’ospedale pediatrico per tutta la nostra comunità».

“Natale Barocco” rappresenta invece un salto nel passato per rivivere il fascino del ‘700. All’interno della ricca kermesse natalizia, l’Amministrazione ha patrocinato gli appuntamenti promossi dalla CNA territoriale di Ancona che, nell’ambito dell’iniziativa, in occasione del 250° anniversario della morte di Luigi Vanvitelli propone diversi eventi in città. Attraverso esposizioni dei costumi di scena della rievocazione storica “Rivivi 700”, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa organizza alcune attività presso la Galleria Dorica (8-10 e 17 dicembre) ed al mercato di via Maratta (9 e 16 dicembre) con intrattenimenti musicali, culinari ed artistici che sapranno catalizzare l’attenzione degli anconetani e dei visitatori che raggiungeranno in quei giorni la città.