Tutti i gusti (ed i colori) del cioccolato tornano nella XXII edizione di Choco Marche

ANCONA - Inaugurata oggi la XXII edizione di Choco Marche. La rassegna organizzato da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio del comune di Ancona e Camera di Commercio delle Marche, fino al 19 novembre, è tornata per trasformare Ancona nella capitale del cioccolato di qualità.

Al taglio del nastro Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Giulia Mazzarini, organizzatrice dell’evento e Responsabile comparto Alimentare, Paolo Longhi e Luca Casagrande, Presidente e Responsabile dell’Area territoriale di Ancona, il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore alle Attività produttive Angelo Eliantonio. Saranno 20 le cioccolaterie e pasticcerie artigianali che per tutto il weekend proporranno le loro specialità, tra cui, novità di quest’anno, il ‘Cioccolatino Bono un bel po’’, un omaggio alla città capoluogo, che ogni Maestro Cioccolatiere declinerà nella sua specialissima versione. Ad essere coinvolte complessivamente 40 imprese del territorio che stanno dando vita ad un programma di eventi ricchissimo: 22 i laboratori per bambini, percorsi sensoriali, show cooking e 11 degustazioni guidate da professionisti del settore enogastronomico.

Per i più piccoli la conoscenza del ‘cibo degli Dei’ passa attraverso i laboratori didattici che già prima del taglio del nastro, hanno registrato il sold out: ‘Latte e cioccolato’, curato dal caseificio Piandelmedico Trionfi Honorati di Jesi, ‘A scuola di cioccolato’ con i maestri cioccolatieri Luigi Lo Scalzo della ‘DolceVita’ di Jesi e Stefan Krueger, e il laboratorio sensoriale a cura del centro infanzia “La Tana sul Tetto” di Ancona. I pomeriggi di ‘Choco Marche’ stanno invece proponendo iniziative per conoscere e gustare le eccellenze enogastronomiche della Regione. ‘Il Salotto del Gusto’, coordinato dal giornalista Maurizio Socci, venerdì 17 ha offerto un viaggio tra i profumi del territorio con degustazioni diagonali dedicate a tre tipologie di vino marchigiano, grazie al Movimento Turismo del Vino e alla collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier e il Panificio “Brutti ma buoni” di Osimo.

Sabato 18 sarà tutto dedicato a Paolo Brunelli, il ‘Maestro manipolatore di cose dolci’, con 4 appuntamenti, alle 16.00, alle 17.00, alle 18.00 e alle 19.00 Domenica 19 ristoratori, artigiani del food, coffelier ed esperti di spirits proporranno quattro diverse esperienze gustative con nuovi abbinamenti enogastronomici grazie ai quali si potranno assaporare aromi non convenzionali e conoscere la maestria racchiusa in ogni proposta culinaria: si inizia alle 16.00 con La Degosteria e il suo Show cooking "Equilibri di Autunno", per proseguire con Coffee Hero e Pierre Dolce al Cuore e il loro "Viaggio sensoriale. Caffè e cioccolato"; Morisco Spirits e Picchio Pasticceria con “L’apoteosi del Gusto”; DolceVita e L’angolo della pasta con “Quando il cacao incontra la sfoglia”. I visitatori possono diventare anche protagonisti della kermesse grazie partecipando ad un contest per cui basta scatare una foto e creare la propria “Choco Story” su Instagram taggando la pagina @Chocomarche.

Nei tre giorni di Choco Marche sarà possibile usufruire dei parcheggi Traiano, Archi, Cialdini e Umberto I che resteranno aperti fino alle 23.00. ‘Con questa 22esima edizione abbiamo registrato un record di presenze di imprese e maestri cioccolatieri coinvolti, segno che alla manifestazione viene riconosciuto un grande valore’, sottolineano Sabbatini e Pierpaoli. ‘Choco Marche negli anni è cambiata, proponendo esperienze nuove e nuove specialità. Quello che è rimasto sempre lo stesso è l’obiettivo di valorizzare e tutelare un comparto che rappresenta un valore culturale, economico e sociale’, spiega Mazzarini sottolineando la volontà di accompagnare i visitatori, gradi e piccoli, in un percorso di educazione al consumo di prodotti di qualità, di conoscenza di quello che c’è dentro un prodotto artigianale, di consapevolezza di ciò che si mangia”.