Giornata "plastic free" al Cardeto: l'evento in collaborazione con Chiron Energy aperto a tutti

ANCONA - Si svolgerà domenica 12 giugno la giornata di volontariato aziendale promossa da Chiron Energy in collaborazione con Plastic Free, la più importante associazione di volontariato attiva nella lotta all’inquinamento da plastica e impegnata nella tutela dell’ambiente con eventi di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. Nella mattinata di domenica prossima i team Chiron si ritroveranno al Parco del Cardeto per contribuire alla pulizia di uno dei più famosi parchi cittadini che si trova a nel centro della città a picco sul Mare Adriatico. L’evento è aperto a tutti previa registrazione al link dedicato. In questo modo verrà attivata automaticamente anche la copertura assicurativa. Nel caso di difficoltà in fase di registrazione è possibile registrarsi sul posto con l'aiuto dei referenti.

Si legge nella nota: «In Chiron crediamo che un’attenzione costante alla sostenibilità possa garantire risultati duraturi nel tempo e il rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione nonché il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale. La creazione di valore condiviso rappresenta un elemento essenziale della nostra sostenibilità e della nostra proposizione di sviluppo responsabile. Chiron si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali nelle quali opera e sostiene in modo fattivo la promozione di attività e progetti a favore dei giovani e dello sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo aperto e continuo con le comunità di riferimento, in uno spirito di fattiva collaborazione. Mettere il proprio tempo a disposizione della comunità locale di Ancona per ripulire uno dei polmoni verdi della città è un’ulteriore azione finalizzata ad ottenere una crescita che sia sempre sostenibile e condivisa». Paolo Pesaresi, CEO di Chiron Energy aggiunge: «Siamo felici di poter dare il nostro supporto all’associazione PlasticFree che da anni si fa promotrice di liberare il mondo dall’inquinamento da plastica. Con l’iniziativa di domenica 12 giugno cercheremo di agire concretamente in prima persona e di sensibilizzare le comunità locali su questo importante obiettivo ambientale. Dobbiamo agire tutti insieme per una vera rivoluzione culturale sul tema della plastica, nella consapevolezza che non esiste un "pianeta B"».