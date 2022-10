La chiesa di Santa Maria della Misericordia tra i 700 luoghi visitabili per le giornate Fai d'autunno

FALCONARA - Dopo l’ex Squadra Rialzo e il castello di Rocca Priora, sarà la chiesa di Santa Maria della Misericordia ad aprire le porte ai visitatori, sabato 15 e domenica 16 ottobre, per le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica ogni anno, d’autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con la partecipazione di tutte le Delegazioni, i Gruppi FAI e i Gruppi FAI Ponte tra culture diffusi e attivi in tutta Italia. L’inserimento della chiesa nel circuito delle Giornate Fai è stato ufficialmente annunciato questa mattina al Castello dal sindaco Stefania Signorini, dall’architetto Manuela Francesca Panini, capo delegazione FAI di Ancona e dalla presidente della Pro Castelferretti Marina Fiorani.

L’architetto Panini ha sottolineato come la chiesa rappresenti un unicum per il territorio anconetano e l’unicità dell’edificio è stata valorizzata in questi anni dal Comune e dalla Pro Castelferretti, che hanno organizzato aperture straordinarie e iniziative con gli studenti. Il sindaco Signorini ha spiegato che il Comune sta raccogliendo diversi soggetti e associazioni attorno a un progetto per sottoporre Santa Maria della Misericordia a un intervento conservativo, che permetta di preservare l’edificio e le opere che vi sono contenute. E’ la prima volta che la Cappella Ferretti di Castelferretti viene inserita nell’elenco dei luoghi visitabili (sono 700 per questa 11esima edizione) in occasione di un’iniziativa del Fai. Sarà aperta sabato dalle 15 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30.

La possibilità di visitare la chiesa, annessa al cimitero di Castelferretti, è frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Falconara Marittima e la delegazione FAI di Ancona. L’interno è caratterizzato da un meraviglioso ciclo pittorico ad affresco unico nel suo genere, risalente al XV sec., connotato dalla notevole qualità pittorica ed estetica. Secondo Pietro Zampetti nel suo studio ‘Gli affreschi di Santa Maria della Misericordia’ (a cura dell'Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Falconara), gli affreschi di Castelferretti rappresentano ‘...la più notevole testimonianza della scuola pittorica anconetana della prima metà del secolo, rimasta altrimenti senza tracce...un unicum nell'arte marchigiana del periodo...’. Lo studioso Matteo Mazzalupi, che nel 2008 insieme ad Andrea De Marchi nel libro ‘Pittori ad Ancona nel 400’, si è occupato di attribuire il ciclo degli affreschi di Castelferretti ipotizza che l'autore principale degli affreschi sia Giambono di Corrado, un pittore vissuto ad Ancona nei decenni intorno alla metà del 400. Giambono era originario di Dubrovnik in Dalmazia, nell'odierna Croazia, una città nota anche con il nome italiano di Ragusa e che era in stretti rapporti commerciali con Ancona. Una occasione speciale quindi per apprezzare un tesoro artistico che caratterizza la storia della nostra regione e quella di una delle famiglie più importanti della città di Ancona: i Ferretti. Ad accompagnare i visitatori saranno i volontari del gruppo ‘FAI Ponte tra le Culture’, in particolare tre guide di nazionalità albanese, come il santo dipinto all’interno, insieme ai volontari della ‘Pro Castelferretti’ coadiuvati dai professori Tonelli e Carrera.