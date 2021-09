Celebrazioni dantesche, Giorgio Colangeli sul palco con "Vola con li occhi per questo giardino"

Chiaravalle celebra i 700 anni dalla morte di Dante con “Se tu vorrai salire”. Fra i numerosi appuntamenti dell’iniziativa, avviata a inizio agosto quello di martedì 14 settembre alle 21.30 all’Abbazia Santa Maria in Castagnola, realizzato da Comune e Amat, che vede Giorgio Colangeli protagonista del recital “Vola con li occhi per questo giardino”, interpretazione e racconto degli ultimi canti del Paradiso, nei quali San Bernardo conduce il Poeta fino al cospetto di Dio.

Giorgio Colangeli – fisico di formazione e attore ‘partito dalla strada’, molto apprezzato, oltre che a teatro, anche in tv e al cinema – sa a memoria l’intera Divina Commedia e la porge al pubblico con devozione e semplicità. Ama ripetere: “Le culture, le religioni, le superstizioni. Il bene e il male. I tentativi che l’uomo ha fatto per risolvere l’enigma del proprio essere al mondo si concentrano nel viaggio di Dante, che è lo stesso di tutti noi; un viaggio che ancora non abbiamo ultimato, in cui i naufragi contano quanto gli approdi, i fallimenti valgono quanto i successi”.

Dante ha ancora molto da dirci. Come scriveva la poetessa Emily Dickinson I poeti non accendono che lampade/Poi loro si dissolvono/Il lume che hanno provocato/se è luce vitale/ permane come fanno i soli. E gli anni e i secoli non fanno che allargarne il raggio. Nell’incontro pomeridiano (ore 19, sempre all’Abbazia), Giorgio Colangeli e Lucilio Santoni ideatore dell’appuntemanto, terranno una conversazione sul libro di cui sono gli autori: “Il folle volo. Da Dante al tempo che verrà”.

Informazioni e prenotazioni (339.4304324 - teatro_valle@libero.it). Amat (tel. 071/2072439), biglietterie del circuito AMAT/Vivaticket e vivaticket.com. Inizio spettacolo ore 21.30.