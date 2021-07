Cene medievali: il gusto della storia alla Rocca

Si aprono le Serate medievali per gustare una cena sotto la Rocca di Offagna, mentre giullari, sbandieratori, falconieri e altri personaggi animeranno la serata.

Un'occasione di vivere il Borgo di Offagna con un occhio diverso. La cena è a cura del Rione San Bernardino di Offagna che per due serate sarà protagonista, proponendo un menu particolare e unendo la loro grande capacità di allestimento e puntando l'attenzione agli abiti medievali del Rione, cuciti in tanti anni di lavoro dalle sarte del rione per poter sfilare lungo il corteo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...