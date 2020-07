Cene medievali: animazioni e tanta storia a Offagna

Secondo weekend di cene medievali ad Offagna, con il nuovo format che quest’anno sostituisce la settimana tipica di rievocazioni storiche sotto la Rocca. Venerdì e sabato sera in piazza della Contesa con il menù proposto dal Ristorante Dalle Donzelle di Offagna con quattro portate tipiche dell’Età di Mezzo. La cena, al costo di 35 euro (20 per gli under 12, gratis per i bimbi fino a 5 anni, prenotazione al 3343907853) comprende anche le bevande e tutta l’animazione organizzata dal Gruppo Storico Offagna, che metterà in campo una decina di sbandieratori e altrettanti tamburini, per allietare la conviviale. Ma a differenza dello scorso weekend ci saranno anche i Carantos che si esibiranno con il fuoco, i Signo Gladis che insceneranno combattimenti d’epoca e il gruppo teatrale.



Il programma degli eventi estivi offagnesi proseguirà poi lunedì 27 alle 17 con la “Visita alla Rocca con degustazione di vini”. Al prezzo di 20 euro (prenotazione al 3921302383) si potrà fare un tour dentro la Rocca e nel museo delle Armi antiche con gruppi da 20 persone. Poi alla fine degustazione nella cantina Vigna della Cava, che dal 2015 produce vino Rosa e Rosso Conero, prodotti da uve coltivate biologicamente nel comune di Offagna. Giovedì 30 luglio invece “Aperitivo sotto la Rocca” organizzato alle 19 dal ristorante Dalle Donzelle con massimo 40 persone al costo di 15 euro che comprende anche visita guidata alla Rocca quattrocentesca (prenotazione al 3921302383). I visitatori potranno poi ammirare i tre musei del paese: quello della Rocca aperto tutti i giorni (orario 10-13, 15-20), il museo della Liberazione di Ancona e quello di scienze naturali Luigi Paolucci aperti sabato e domenica (orari 10-13, 16-19). La visita al singolo museo costa 4 euro, il biglietto congiunto 10 euro (20 il ticket famiglia, due adulti e figli minorenni). Ingresso gratis per i residenti, per i diversamente abili con accompagnatori e per i bambini fino a 5 anni, prezzo invece ridotto a 2,50 euro tra i 6 e i 17 anni, per gli over 65 e i gruppi sopra le 10 unità. Si può prenotare la visita al 3921302383 o in loco al momento.