Cena medievale a Offagna: annullata causa maltempo

Causa maltempo il Comitato Feste di Offagna in accordo con il ristorante Dalle Donzelle ha deciso di annullare in via precauzionale la prima cena medievale 2021, prevista in piazza della Contesa sabato sera (17 luglio).

Le persone che si erano già prenotate tramite la piattaforma digitale estatemedievale.it verranno ricontattate per ottenere il rimborso della spesa o lo spostamento ad una delle prossime serate utili, a partire già dalla cena medievale di venerdì 23 luglio. E' stata invece confermata la serata di domenica sera, con piazza della Contesa che ospiterà la grande novità delle rievocazioni storiche 2021: la Gara di Bandiera. Una disfida che si preannuncia spettacolare tra gli sbandieratori del Gruppo Storico Offagna e quelli dei gruppi di Servigliano e Corinaldo. Sarà allestito per l’occasione lo stand della taverna del rione Sacramento, con la rinomata crescia di Offagna, e si potranno anche ammirare gli spettacoli dei Signo Gladii con scherma storica e combattimento dal vivo, i Mercenari D’Oriente con show di giocoleria, le Fate dei Sibillini con il loro spettacolo di Danza. Infine l’immancabile falconiere, Gianluigi Mandolesi, che sarà conquistare il pubblico con il volo dei suoi rapaci.

L’ingresso per la Gara di Banidera è 5 euro con offerta libera , per i soci del Comitato Feste per Offagna ingresso gratuito. Mentre per la Taverna del Rione Sacramento il costo della Cena è di 25 euro con riduzioni per ragazzi e bambini gratis.