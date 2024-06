Cecille in Concerto al Parco delle Querce di Agugliano

AGUGLIANO - Un evento imperdibile si terrà sabato 22 giugno presso il Teatro all'aperto al Parco delle Querce di Agugliano. Alle ore 21:30, la talentuosa ANCONETANA Cecille salirà sul palco per uno spettacolo unico, con ingresso libero per tutti gli appassionati di musica. Cecille, reduce da un acclamato tour oltreoceano in compagnia del celebre Andrea Bocelli, ha incantato il pubblico internazionale con la sua voce straordinaria.

Durante il periodo natalizio, ha avuto l'onore di esibirsi alla Casa Bianca davanti alla First Lady, un'esperienza che ha segnato ulteriormente la sua carriera. L'evento del 22 giugno, organizzato dall'associazione "La Guglia", promette di essere una serata magica sotto le stelle, in una location suggestiva immersa nella natura. Il Parco delle Querce offre uno scenario perfetto per una serata estiva all'insegna della grande musica. Non perdete l'opportunità di assistere a questa straordinaria performance. Cecille vi aspetta con un repertorio che spazierà dai classici della musica internazionale a pezzi più contemporanei, garantendo un'esperienza emozionante per tutte le età.

Segnate la data sul calendario e preparatevi a vivere una notte indimenticabile: sabato 22 giugno, ore 21:30, presso il Teatro all'aperto al Parco delle Querce di Agugliano. L'ingresso è libero, quindi invitate amici e familiari per condividere insieme questa serata speciale. Per ulteriori informazioni sull'evento chiamare il 351.9989325. Unisciti a noi per celebrare il talento di Cecille e per vivere una notte di musica e magia sotto le stelle. Non mancate!