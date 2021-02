Cassandra: il magnentico talento in streaming

AMATo Teatro a casa tua. Atto Secondo, rassegna di spettacoli in streaming nata su iniziativa dei Comuni del territorio tra i quali quello di Fabriano, l’AMAT, la Regione Marche e il MiBACT - si avvia alla conclusione venerdì 26 febbraio dal Teatro Gentile di Fabriano con Cassandra o dell’inganno di Elisabetta Pozzi, tra le maggiori artiste della scena italiana che da molti anni lavora intorno ai grandi temi ed archetipi del mito.

Elisabetta Pozzi ha costruito una drammaturgia originale che, partendo dalle tragedie di Eschilo ed Euripide, compie un affascinante percorso intorno alla profetessa troiana cui Apollo ha dato il dono di prevedere il futuro e insieme la condanna di non essere creduta, raccogliendo liberamente suggestioni e riletture da grandi testi ed autori di ogni tempo, da Seneca a Christa Wolf, da Omero a Ghiannis Ritsos fino a Wislawa Szymborska e Pier Paolo Pasolini. In un montaggio serrato ed avvincente emerge un ritratto originale di una delle figure femminili di più profonda tragicità, per l’impotenza e la tremenda solitudine che la connotano nel sostenere il peso della conoscenza. Dispiegando il suo immenso e magnetico talento, Elisabetta Pozzi porta in scena una figura di strabiliante modernità, in cui convivono forza e fragilità, dando corpo e voce a un personaggio indimenticabile. Il compositore Daniele D’angelo ha creato una partitura musicale e sonora originale e raffinata, un filo rosso che attraversa lo spettacolo intrecciandosi alle parole alte, ipnotiche ed attualissime di Cassandra. Lo spazio scenico è curato da Guido Buganza, i movimenti sono di Alessio Romano, la produzione è del Centro Teatrale Bresciano.

Lo spettacolo ha inizio ore 21.15 è visibile dal proprio computer o tablet sul portale curato da AMAT, acquistando un biglietto di 5 euro sulla piattaforma Viva Ticket.