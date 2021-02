Carneval Miano: le più belle foto in maschera in un video

L’associazione Yukers, da poco entrata nella compagine dei soci della Casa delle culture, sta organizzando la seconda edizione del carnevale di Vallemiano, Carneval Miano. Dal 4 al 14 febbraio raccoglieranno le foto in maschera per preparare il video che andrà online martedì 16 febbraio alle ore 17,00, sui canali social social di Yukers (Facebook e Youtube). La partecipazione è gratuita. Per informazioni: Chiara: 3493136019

