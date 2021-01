La collana del potere: evento di Carnevale online

Le Star Animazione organizza un evento gratuito per bambini in streaming.

L’evento si svolgerà giorno dall'11 al 13 febbraio in diversi turni pomeridiani da 60 minuti, divisi in gruppi di massimo 20 partecipanti. Durante l’appuntamento i bambini vestiti in maschera aiuteranno i nostri super eroi a ritrovare i poteri e poi si esibiranno in una sfilata con tanto di intervista.

La Collana del potere carnival edition è una storia esclusiva inventata dallo staff Le Star Animazione. Per partecipare basta cliccare sul sito e prenotare il posto gratuito.