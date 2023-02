Falconara torna ad essere la città di Carnevale: dopo tre anni tornano carri allegorici e gruppi mascherati

FALCONARA - Torna il 25 febbraio ‘La Città di Carnevale’, la grande festa che riempirà di colori e animazione tutto il centro città. L’evento è organizzato dal Comune di Falconara e vede protagonisti carri allegorici, gruppi mascherati, scuole, associazioni culturali, sociali e sportive del territorio comunale e dei Comuni limitrofi. «La festa, sospesa a partire dal 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, torna dopo quattro anni per celebrare una socialità ritrovata – dice il sindaco Stefania Signorini –. Avevo lanciato questo evento oltre 10 anni fa, perché da troppo tempo a Falconara il Carnevale non veniva più festeggiato. Ho potuto contare sulla collaborazione di tante associazioni falconaresi, di Chiaravalle e Montemarciano».

Confermata la formula delle passate edizioni: l’evento si aprirà attorno alle 14.30 con la sfilata dei carri di Chiaravalle e Montemarciano e poi, a partire dalle 16.30, il centro della festa sarà piazza Mazzini, dove saranno premiati i gruppi mascherati e quelli delle scuole. In palio ci sono buoni offerti da tantissimi negozi e attività economiche di Falconara. C’è ancora tempo per iscriversi al concorso: per partecipare i gruppi mascherati possono inviare una mail all’indirizzo cultura@comune.falconara- marittima.an.it. Per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sarà interdetta la sosta e la circolazione in alcune strade del centro dalle prime ore del mattino di sabato fino alle 20. Il Comune di Falconara ha disposto la presenza della polizia locale e della protezione civile lungo tutto il percorso della sfilata e in piazza Mazzini. Per agevolare la sosta di residenti e partecipanti alla festa è stata disposta l’apertura straordinaria dell’area parcheggio all’interno del Parco Kennedy. In caso di maltempo l’evento si svolgerà il 4 marzo.