Ancona, che Maschera! L'11 febbraio la grande sfilata per il Carnevale: corteo, premi e programma completo

ANCONA - Domenica 11 febbraio la città ospita "Ancona, che Maschera!", il nuovo Carnevale della città, una iniziativa voluta dall'Amministrazione comunale per coinvolgere tutti i cittadini e renderli protagonisti di una grande festa in centro, soprattutto grazie alla sfilata di maschere.

Il Corteo in centro

Il corteo degli iscritti al concorso partirà alle 15,30 da piazza del Papa. L'appuntamento con le maschere per l'allestimento della sfilata sarà comunicato singolarmente a tutti alla chiusura delle iscrizioni. Il corteo sfilerà lungo corso Garibaldi fino ad arrivare al banco di giuria in piazza Cavour, dove saranno decretati i vincitori. Nel corso della sfilata tutte le maschere non iscritte, i cittadini e i visitatori attenderanno e festeggeranno il corteo lungo il percorso.

Quattro le categorie in gara, che si aggiudicheranno un premio: la migliore maschera singola, la più bella maschera di gruppo, la migliore maschera del rione, la migliore maschera presentata dagli studenti di ogni ordine e grado, Università compresa. Per quanto riguarda le scuole, il Comune ha inviato una circolare a tutti gli istituti comprensivi. Si è già iscritta la primaria De Amicis, che parteciperà con costumi dei balli tradizionali marchigiani. Hanno comunicato che stanno preparando le proprie adesioni e i propri costumi altri istituti, come la primaria Faiani, la primaria Antognini, l'intero Istituto comprensivo Posatora Piano Archi e il liceo artistico Mannucci. Il liceo artistico sarà rappresentato dagli studenti del primo biennio e dai loro compagni con disabilità, un gruppo creativo e inclusivo che testimonierà la speranza di un mondo migliore. Gran parte delle scuole, tutte aderenti al programma Eco school, parteciperà con temi di ecologia e temi ambientali. Per quanto riguarda l'Università, hanno dimostrato grande interesse all'adesione alcune delle associazioni studentesche, che stanno attualmente preparando la loro partecipazione.

Concorso delle maschere e premi