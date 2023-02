Torna il Carnevale nel cuore di Ancona: grande festa tra maschere e giochi per i più piccoli

ANCONA - Tornano le maschere del Carnevale a colorare il centro cittadino il 19 febbraio prossimo, nella domenica che precede il martedì grasso. Dopo lo stop di tre anni dovuto alla pandemia, finalmente le maschere ritornano a popolare Corso Garibaldi e Piazza Cavour dando vita ad uno degli appuntamenti più apprezzati dagli anconetani. Il programma di “Ancona in Maschera”, in via di completamento e che vede al lavoro l’assessorato alla Partecipazione Democratica, prevede un corso mascherato in partenza alle ore 15.30 che sfilerà lungo Corso Garibaldi; alle 16.30 sul palco che sarà allestito in piazza Cavour, saranno proposti una serie di eventi e la grande festa si concluderà al tramonto con lo spettacolo delle fontane danzanti.

“Siamo contenti di poter finalmente riproporre alla città questo appuntamento attesissimo da grandi e piccini e che fa parte delle nostre tradizioni – spiega l’assessore alla Partecipazione democratica, Stefano Foresi -. Un momento di festa da vivere insieme dopo le difficoltà degli scorsi anni. Una attenzione particolare la rivolgeremo ai più piccoli che avranno modo di festeggiare appieno il carnevale”. Ed a proposito di bambini, la Giunta comunale nella sua ultima seduta, ha deliberato anche il patrocinio a "Carnevalando" evento promosso dalla Parrocchia di San Gaspare a Brecce Bianche, previsto per il 18 febbraio.