Carmen Consoli in concerto: "Volevo fare la rockstar" approda nei teatri

Carmen Consoli in concerto alla Fenice di Senigallia il 10 dicembre del 2021. A distanza di cinque anni dal disco di inediti “L’abitudine di tornare” e a due dalla raccolta live “Eco di Sirene”, la cantantessa torna con “Volevo fare la rockstar”, un nuovo album in primavera e un nuovo tour nei teatri che prenderà il via il prossimo novembre con tappa al Teatro La Fenice di Senigallia venerdì 10 dicembre alle 21,00. Concerto organizzato dalla Best Eventi.

Biglietti disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets: primo settore numerato 69,00 euro, secondo settore numerato 57,50 euro, terzo settore numerato 46,00 euro (diritti di prevendita inclusi). Per informazioni: 085.9047726.