Strategie comunicative e promozione della propria opera: una mostra su Carlo Maratti

ANCONA - Dopo la tappa di Camerano, città d’origine di Carlo Maratti, anche Ancona rende omaggio all’artista marchigiano in attesa dell’importante anniversario del 2025 che ne celebrerà i quattrocento anni dalla nascita. Una mostra che spazia tra dipinti, disegni e stampe e che vuole far conoscere l’attività artistica di Maratti e la promozione che fece della propria opera. Il percorso espositivo viene arricchito dalla presenza di un bellissimo disegno autografo proveniente da Osimo, preparatorio per la grande pala d’altare Madonna con Bambino e Santi conservata proprio alla Pinacoteca Civica di Ancona. La mostra si terrà dal 20 gennaio al 10 aprile 2023 - Ancona, Pinacoteca Civica “F. Podesti”. Inaugurazione il 20 gennaio 2023 ore 17.30.