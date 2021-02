Il canto lirico raccontato dall'esperto: il calendario degli appuntamenti

Alberto Mattioli racconta il canto lirico. Invitato a questo secondo appuntamento della rassegna “La voce specchio dell’anima”, organizzata dal Museo Tattile Statale Omero in collaborazione con gli Amici della Lirica Franco Corelli di Ancona, è un noto esperto d'opera: Alberto Mattioli. Scrittore e critico musicale per “La Stampa” di Torino, Mattioli interverrà all’incontro online con “Cantami o divo - La Storia si mette all'opera” un’indagine sull’evoluzione del gusto del canto lirico. L'incontro, gratuito e aperto a tutti previa prenotazione all'email indicata si svolgerà sulla piattaforma Zoom del Museo Omero dalle 18:00 alle 19:30; è possibile anche seguire la diretta via streaming sulla pagina YouTube del Museo Omero. Alberto Mattioli è un’ospite d’eccezione: collaboratore di molti teatri e riviste italiani e internazionali, tiene una rubrica su «Classic Voice». Ha scritto i libri "Big Luciano. Pavarotti, la vera storia" (Mondadori 2007), "Anche stasera. Come l'opera ti cambia la vita" (Mondadori 2012) e "Meno grigi più Verdi. Come un genio ha spiegato l'Italia agli italiani" (Garzanti 2018), "Il gattolico praticante" (Garzanti 2019); e due libretti d'opera, "La paura" e "La rivale". La rassegna “La voce specchio dell’anima”, proseguirà nei mesi febbraio e marzo 2021, indagando, attraverso le riflessioni di studiosi e artisti, le declinazioni e il ruolo che la voce assume nelle arti: il teatro, la musica vocale, l'opera, il doppiaggio.

