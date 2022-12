“Canto di Natale” con l’Accademia d’arte lirica

Con “Canto di Natale” l’Accademia d’Arte Lirica apre la Stagione concertistica al Teatro “La Nuova Fenice” di Osimo Venerdì 16 dicembre alle ore 21.15. I solisti dell’Accademia d’Arte Lirica con il pianista Ettore Papadia, propongono un programma di arie, duetti e terzetti da opere di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, Delibes, Bizet e Mascagni, concludendo con le più celebri melodie natalizie.

Sarà la prima l’occasione per ascoltare le voci dei giovani artisti che hanno iniziato il loro percorso di studi, provenienti da Armenia, Azerbaijan, Cina, Georgia, Giappone, Italia, Kazakhstan, Russia e Uzbekistan.

I solisti dell’Accademia saranno impegnati in diversi concerti nel territorio: giovedì 15 dicembre alle ore 21.00 nella Chiesa di Via Paradiso a Passatempo di Osimo, sabato 17 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Illirico di Loreto e domenica 18 dicembre alle ore 17.00 al “Teatro delle Api” di Porto Sant’Elpidio: un fitto calendario di appuntamenti che porterà il gruppo di artisti ad allietare le festività con le pagine più note del repertorio operistico e le canzoni della tradizione natalizia.

INFO: Concerto 16 dicembre - Prevendita Teatro La Nuova Fenice - tel. 071 7231797

Posto unico numerato 8 euro

Giovedì 15 dicembre ore 17.00/19.30.



Concerti del 15, 17, 18 dicembre – Ingresso gratuito