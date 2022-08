Voci e musica incantano nella notte del Cantagiro: i vincitori della finale regionale

CHIARAVALLE - Una Piazza Risorgimento ed un Corso Matteotti gremitI domenica sera in occasione della finale regionale Marche 2022 del concorso canoro “Cantagiro”, che quest anno festeggia i 60 anni e torna dopo lo stop di due anni a causa della pandemia.

I vincitori

La serata diretta e condotta da Marco Zingaretti ha visto, per la categoria interpreti e cantautori, la vittoria regionale di Cristina Paglione di Osimo in gara con il brano “A Natural Woman” ed ottiene così il pass per la pre finale nazionale di Fiuggi. Al secondo posto Federico Fabbretti sceso in campo con “Accetto Miracoli” e terza classificata Federica Cingolani che ha interpretato “Oggi Sono io”. A seguire Erica Breda con “Sei Bellissima “ e Noor Amelie con “Malafemmena”. Il loro percorso continua verso le pre semifinali nazionali con un brano inedito.

Per la categoria “New Voice” si aggiudica il primo posto per la 17enne Senigalliese Giovanna Lenci che ha interpretato “Quello che le donne non dicono”. Secondi in ex aequo Federico Cau con “Piazza Grande” e Sabrina Giuliodoro con “Se Bruciasse la città”. Altro pari merito al terzo posto Maria Chiara Urbinati con un medly di Mina e Francesca Rolle con “Jar of Hearts”. Subito dopo Matteo Nisi con “Sei tu”, Silvia Chiavelli con “Amor mio”, Giorgia Carloni “Promettimi”, Alice Caselunghe con “Eppur Sentire” e Sofia Mauro con “Immagine”. A tutti loro li attendono le fasi finali di Fiuggi dove il vincitore nazionale otterrà un brano inedito.

La giuria

Presidente di giuria nonché ospite della serata Francesca Alotta, vincitrice del Cantagiro 1991 poi di Sanremo 1992 in coppia con Aleandro Baldi con il popolarissimo brano “Non Amarmi” che ha conquistato tutto il mondo. Ottime le sue performance durante la serata dove ha ricordato anche la sua partecipazione all’ultima edizione di Tale e Quale Show. Oltre a lei in giuria il giornalista Andrea Verdolini di Tvrs, Cristina Carnevali per Vivere Jesi, Pino Nardella e Cristiana Loccioni per Qdm, Mirko Bilo’ Consigliere Regionale Marche, l’attore e doppiatore Luca Violini ed altri componenti del settore tecnico e popolare. La serata è stata organizzata dall’Associazione Centro Commerciale Naturale di Chiaravalle, con la collaborazione dei commercianti, Pro Loco ed il patrocinio del Comune. Ospite Francesco Simoncini vincitore regionale Marche 2021 nonché secondo classificato alla Nazionali dell’anno scorso e i fratelli Michela e Gabriele Bigante che si sono esibiti in straordinarie performance di balli latinoamericani.La serata è iniziata come da consuetudine con la suggestiva presenza nonché sfilata delle auto d’epoca con a bordo i cantanti proprio come avveniva nei favolosi anni ’60 e ’70. Soddisfatti gli organizzatori e il direttore artistico, nonché presentatore, Marco Zingaretti.

Le fasi nazionali

Ora iniziano i preparativi per le fasi nazionali di Fiuggi che si svolgeranno a metà ottobre dove parteciparanno anche Marco Leone, Noemi Rinaldi, Massimo Marfoglia, Sara Mascella, Luca Mancini, Rebecca di Pietro e Antonella Mancinelli. La prima edizione del Cantagiro, del 1962, fu vinta da Adriano Celentano e dallo storico ed apprezzato concorso sono emersi grandi nomi quali Edoardo Vianelli, Little Tony, Massimo Ranieri, Rita Pavone, Caterina Caselli, Gianni Morandi e tanti tanti altri grandi artisti che hanno regalato ottima musica ed infinite emozioni.