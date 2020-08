Cantagiro 2020: la voce di Sofia Lou tronfa sul palco

La voce di Sofia trionfa al Cantagiro edizione 2020. E' infatti la giovanissima Sofia Lou Straccini, artista di 17 anni nata a Sassoferrato e studentessa liceale con una grande passione del canto, ad ottenere il pass per le prefinali nazionali di Fiuggi. Durante il lockdown gli organizzatori della kermesse canora avevano dato il via alle selezioni sul web e, una volta creata la squadra di 17 giovani cantanti, sono partite le sfide live in città come Sirolo, Caldarola verso la finalissima regionale svoltasi nella suggestiva struttura della Maddalena di Filottrano. L'organizzazione è affidata alla pro loco di Filottrano mentre la conduzione e la direzione artistica spetta a Marco Zingaretti.

La serata si è tenuta in una location magica e suggestiva per una finale ricca di emozioni. Per il pubblico posti a sedere sull'intera piattaforma a bordo piscina con il giusto distanziamento. Se il primo posto è stato conquistato dalla talentosa Sofia ad aggiudicarsi il secondo è stato Emanuele Saltari. Terzo posto per Michele Mazzaferro, quarta Martina Boezio e quinto posto per Massimo Bussoli. Per la categoria Junior si è aggiudicato il prjmo posto Carolina Galassi mentre il premio come vincitrice della categoria New Voice è spettato ad Alessia Zagaglia. Presidente di giuria il produttore musicale Sony Atv e cantautore Piero Romitelli. Gli altri cantanti che hanno gareggiato: Federico Fabbretti, Noemi Romiti, Isabel Pasqualini, Eros Malanga, Massimiliano Fanesi, Marta Federici, Nicole Vestuto, Sofia Putzolu, Giada Salvoni e Francesco Simoncini. Come già organizzato nelle precedenti Finali regionali, lo start up della Finale è avvenuto con la sfilata delle auto d'epoca per il centro di Filottrano. Ora, per tutte queste belle voci, il sogno continua verso le pre semifinali, semifinali e prefinali di Fiuggi dove i giochi si apriranno il 31 agosto per concludersi il 6 settembre. Ospiti della serata sono stati Marco Feliciani e, dallo Zecchino d’oro, Nicole Marzaroli.