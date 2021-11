Dalla gara dei mattoncini alla sfilata dei cani: gli eventi di Falconamare per le feste

Dall’asta delle opere degli artisti falconaresi alla gara di abilità con i mattoncini Lego, fino alla sfilata dei cani da adottare, sono tante le iniziative organizzate dalla Proloco Falconamare in collaborazione con il Comune per animare il Natale 2021 in tanti luoghi della città. Dopo ‘Strad’Arte’, l’asta di opere il cui ricavato è stato devoluto all’Unità di Strada – Ribò, il prossimo appuntamento è quello di venerdì 3 dicembre a Palombina, nei locali comunali del centro commerciale Le Ville, per un pomeriggio interamente dedicato ai mattoncini Lego: dalle 15.30, in collaborazione con Dadi e Mattoncini, i ragazzi tra gli 8 e i 15 anni potranno sfidarsi con ‘Slego Masters’. Saranno formate squadre di due concorrenti ciascuna, che avranno 45 minuti di tempo per realizzare un soggetto con i Lego in base al tema che verrà indicato. In palio un premio per la squadra vincitrice e premi di partecipazione per tutti. L’iniziativa sarà ripetuta il 10 dicembre ancora a Palombina e il 12 dicembre sotto la galleria di via Bixio. Per partecipare occorre prenotare al 3927111168.

Il 5 dicembre invece, dalle 15 alle 19, la galleria ospiterà un torneo promozionale di scacchi aperto a tutti. Per iscriversi si possono contattare i numeri 3336194723 (Carlo) oppure 3316019501 (Franco). Il giorno dell’Immacolata, a partire dalle 15, saranno protagonisti gli amici a quattro zampe: sotto la galleria di via Bixio saranno allestiti gli stand del Canile Anita. Saranno presentati al pubblico gli ospiti di Anita in cerca di adozione.

Si sposta al Parco Robinson l’iniziativa del 17 dicembre: dalle 14.30 alle 16.30 la grande area verde di via Sardegna si trasformerà in un laboratorio per bambini nell’ambito del progetto ‘Cu.O.Re Verde di Palombina Vecchia’. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo dedicato. Nella stessa giornata, a partire dalle 16.30, al centro commerciale Le Ville prenderà vita un’altra sfida, stavolta con i puzzle Ravensburger: a vincere sarà chi completa prima il puzzle. Anche questa iniziativa è svolta in collaborazione con Dadi e Mattoncini. Per partecipare occorre prenotare al 3927111168. Sempre Palombina protagonista il 24 dicembre, quando la Proloco Falconamare distribuirà castagne e vin brulé a partire dalla 16.

Il calendario della Proloco si chiuderà il 5 gennaio sotto la galleria di via Bixio, con il concorso della befanina e del befanino migliori di Falconara: dalle 15 i bambini sfileranno vestiti da Befana e una giuria sceglierà la maschera più bella. Ci saranno stand gastronomici con donut, cioccolata calda, zucchero filato, castagne e vin brulé.

Tutti i weekend e nel giorno dell’8 dicembre i volontari di Falconamare saranno inoltre impegnati nella distribuzione di castagne e vin brulè in diverse zone del territorio. Le iniziative organizzate al centro commerciale Le Ville vedono la collaborazione del comitato La Palombina.