Campionato italiano moto d'acqua: la gara in acque doriche

Dal 2 al 4 ottobre si svolgerà nelle acque antistanti la costa dorica la terza edizione della manifestazione moto d’acqua, prova valida per il Campionato Italiano. L`evento vedrà la partecipazione di circa settanta atleti provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in tredici diverse categorie con moto d’acqua anche di ultima generazione. Tale manifestazione, organizzata dal Club Amici del Mare ASD di Ancona, con la collaborazione de La Marina Dorica S.p.A., rappresenta un momento agonistico di rilevanza nazionale poiché vedrà impegnati i migliori atleti italiani di moto d’acqua che si contenderanno il trofeo della manifestazione. Un evento al quale interverranno oltre 200 persone tra atleti, assistenti, giudici ed accompagnatori, che utilizzeranno il grande parcheggio di Marina Dorica “ex area gommoni” per il patoc e che alloggeranno anche negli alberghi dell’anconetano. L`evento verrà pubblicizzato a carattere nazionale dalla Federazione Italiana Moto d’Acqua. Alla manifestazione saranno, infine, presenti rappresentanti della F.I.M e Coni.



Il programma della manifestazione, prevede: