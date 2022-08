E' la settimana della "Campionaria": il programma giorno per giorno degli eventi in città

Inizio bagnato e inizio fortunato per la 30° edizione della Fiera Campionaria di Senigallia. Si è aperta venerdì l’edizione 2022 della Campionaria; un esordio da record, con un taglio del nastro da 3.000 persone. Sono state infatti tantissimi i visitatori che hanno affollato gli stand, acquistato, chiesto informazioni e partecipato alle iniziative organizzate fin dai primi minuti dell’apertura. Tante persone anche al dibattito politico fra i candidati delle diverse coalizioni alle elezioni politiche prossime. Un momento di riflessione importante per le imprese. Ma anche tante spazio per i bambini. Nonostante il maltempo e l'annullamento della prima giornata di volo della mongolfiera (prevista per sabato 27 agosto), l'area LAB della Campionaria si è comunque riempita sia venerdì 26 che sabato 27 dei volti e sorrisi dei più piccoli, grazie alle serate di letture e laboratori organizzate con Ventura edizione e la libreria per ragazzi Kamillo.

Il programma della settimana

29/08 – Instagram POP – Ore 18.00

Quanto è importante Instagram per il mondo della moda e più in generale per il sistema dell’artigianato? Lunedì 29 agosto alle ore 18.00 nell’area LAB della Campionaria ne parlreanno 5 esperti del territorio.L’evento, tappa conclusiva del percorso di formazione sull’utilizzo di Instagram per la Moda organizzato e promosso da CNA Ancona, ha l’obiettivo di mostrare l’importanza che la comunicazione riveste per il rilancio delle piccole realtà produttive artigianali e commerciali. Introduce Gaia Segattini, Presidente CNA Federmoda Abbigliamento. Interverranno Emanuele Loiacono, digital strategist e Facebook advertiser per l’agenzia TBI Marketing Digital; Olivia Monteforte del brand Snualo, Michela Mandolini di Chocolate for Family e Paola Brunello di Rosso Cuore.

30/08 – Il gioco dei quattro cantoni – Ore 18.00

CNA Pensionati organizza un importante seminario-laboratorio per educatori ed insegnanti dal titolo “Il gioco dei quattro cantoni: la narrazione scientifica e ambientale per educare la cittadinanza“. Sarà condotto da Tito Vezio Viola, membro del comitato scientifico nazionale di Legambiente e formatore dell’associazione “Legambiente Scuola e Formazione”. L’incontro intende promuovere una riflessione su nuovi modi del conoscere orientati verso l’educazione alla sostenibilità tra narrazione, scienza e cittadinanza responsabile. Un appuntamento a carattere teorico-pratico, con la realizzazione di un laboratorio di narrazione o, in caso di numero di partecipanti superiore a 20, di giochi d’aula. La partecipazione verrà attestata su richiesta, previa prenotazione obbligatoria (msantoni@an.cna.it 3486011393)

31/08 – Brand Festival Preview – Ore 18.00

Mercoledì 31 agosto, nell’area LAB della Campionaria di Senigallia sarà il momento di parlare di brand e comunicazione. La Campionaria di Senigallia infatti ospiterà, come partner dell’evento, il Brand Festival in un incontro dedicato ai professionisti della comunicazione di tutte le Marche. A partire dalle ore 18.00 il team del Brand Festival racconterà il programma dell’edizione 2022 dell’evento che si svolgerà dal 29 settembre al 05 ottobre a Jesi. Gli incontri, le sessioni formative, i convegni e soprattutto il Glocal Brand Awards CNA, il concorso riservato ai brand e alle imprese di comunicazione che partecipano all’annuale edizione del Brand Festival. Sarà quindi l’occasione per addentrarsi nei tanti aspetti del corposo programma del Brand Festival e soprattutto approfittare degli sconti riservati agli associati CNA su tutti gli eventi della manifestazione.

01/09 – Conoscere Veramente le Comunità Energetiche – Ore 18.00

Uno delle progettualità più discusse e approfondite in campo energetico nelle Marche è oggi quello della “Comunità energetica”. Cosa sono, come funzionano, quali sono i punti di forza e di debolezza. Saranno questi i temi al centro di un convegno organizzato da CNA Ancona sul palco dell’Area LAB della Campionaria. La data è giovedì 1 settembre alle ore 18.00. Moderati dalla responsabile sindacale impiantisti, Elisabetta Grilli, affronteranno il tema Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche e Pierluigi Ferraro, Assessore all’Ambiente Comune di Montelabbate.

02/09 – Genitori 4.0: tra corretta alimentazione, benessere e genitorialità -Ore 18.00

Alimentazione, educazione, relazione. Essere genitori oggi nel 2022 è una sfida sempre più impegnativa. Ma condividere storie ed esperienze è il primo passo per crescere, sia come genitori che crescere i propri figli.“Ninì- pappe per bambini” con “Grilli fabbrica alimentare” organizzano nell’ambito della Campionaria di Senigallia un incontro dedicato a mamme e papà proprio dedicato a questi importanti e delicati temi. Quattro genitori si confrontano sull’essere mamme e papà oggi e sull’importanza di una corretta alimentazione sempre più difficile da rispettare e con sempre meno tempo a disposizione dovuto agli impegni di lavoro.

Protagonisti:

Federica Silenzi, content creator

Francesca Raffaelli, biomedfood

Alice Palazzi, blogger e ideatrice di MammeAncona

Alexandra Cucchi, Psicologa

Anima il dibattito: Federica Silenzi.

03/09 – La bellezza della Terza Età – Ore 18.00

Non sappiamo chi siamo se ignoriamo chi saremo. Con questa consapevolezza, CNA Pensionati organizza con Uisp Marche, nell’area LAB della Campionaria di Senigallia un incontro dedicato alla “bellezza della terza età”. Sabato 3 settembre ore 18.00 per il ciclo di incontri “Conversazioni di prossimità” sarà ospite la Uisp Marche APS Ente di Promozione Sportiva e Associazione di Promozione Sociale per un momento di confronto e di condivisione su come mantenersi attivi ed in salute anche nella terza età.

Info e dettagli su www.campionariasenigallia.it