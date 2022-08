Dalla moda al food, il made in Marche arriva alla campionaria: 8 eccellenze e 10 giorni per scoprirle

Otto imprenditrici e imprenditori delle Marche, 8 eccellenze artigiane della nostra regione e 10 giorni per scoprirle. Ecco la prima grande novità della Campionaria di Senigallia 2022 (26 agosto 04 settembre). All'interno del Padiglione LAB, posizionato proprio nel cuore dell'area espositiva (Parcheggio Stadio Bianchelli), si potranno trovare, in un’esposizione straordinaria dedicata proprio alla Campionaria, 8 firme uniche del'artigianato "Made In Marche". Dal 26 agosto al 30 Agosto (h17.00 – 24.00) sarà il turno di Gaia Segattini Knotwear, Olivia Monteforte e Snualo, Rossocuore di Paola Brunello e Michele Mandolini con Chocolate for Family. A seguire, dal 31 agosto al 04 settembre (h17.00 – 24.00) sarà il turno di Cristina Tajariol con il Piccolo Atelier, Laura Contri, Roberta Pinna con il brand Usines - étoile ed infine Roberto Grilli con il progetto di alimentazione per bambini Ninì. Ma chi sono queste imprenditrici e imprenditori?

Gaia Segattini Knotwear è un marchio di maglieria pop sostenibile made in Marche. Tutti i capi sono realizzati con filati di qualità provenienti da giacenze produttive o rigenerati, con filiera cortissima ed in numero limitato, presentati direttamente al pubblico finale ogni mese su instagram.

Olivia Monteforte è un'artigiana della moda, crea a mano scarpe su misura e accessori ispirati alla personalità di chi dovrà indossarli. Ha aperto nel 2017 il suo laboratorio atelier a Pesaro, uno spazio che permette di essere nel laboratorio e assaporare profumi e rumori del suo mestiere.

Milanese di origine, con una laurea all’Accademia di Belle Arti di Brera e 12 anni di lavoro in teatro come costumista e scenografa, Paola Brunello dal 2011 è l'anima di Rosso Cuore, uno spazio dove confluiscono teatro, design, amore per la carta e gli inchiostri, i tessuti e le passamanerie, la materia e le forme. Nell’estate del 2016 sente forte l’urgenza di lavorare con altri materiali e creare qualcosa di personale e da indossare, così progetta una spilla ispirata alla giornalista americana Nellie Bly, un’autentica pioniera del giornalismo, grande esempio di emancipazione femminile di fine '800, nonché prima donna a fare il giro del mondo in 72 giorni nel 1888 ispirata dal romanzo di Jules Verne.

Michela Mandolini è prima di tutto una grande appassionata di cioccolato. Parte dalla pasticceria, dove ha lavorato al fianco di grandi maestri e viaggiato per accrescere la sua conoscenza e fare nuove esperienze. Nonostante la grande passione per il cioccolato, spesso Michela si è scontrata con sapori che non le piacevano. Per questo ha intrapreso corsi sulla degustazione e produzione di questo straordinario ingrediente, assaggiando cacao e cioccolati provenienti da tutto il mondo e scoprendo una nuova dimensione del cioccolato. Ha così deciso di iniziare a produrre il cioccolato partendo dalle fave di cacao, arrivando fino al progetto "Brave Beans", un’esperienza di gusto dove fave di cacao selezionate vengono lavorate artigianalmente per produrre cioccolati non convenzionali.

La passione di Cristina Tajariol per la moda, unita al suo immaginario personale, ai suoi ricordi da bambina nell’atelier della nonna, fanno il resto. Nasce cosi Piccoloatelier. Eventi mercato itineranti, insieme allo Shop Online ed allo Store di Via Piave ad Ancona, sono i canali di vendita di Piccoloatelier, dove Cristina personalmente ama servire le proprie clienti.

Laura Contri nasce ad Ancona nel 1967, diploma in oreficeria e laurea in scenografia a Bologna, dove rimane per oltre 20 anni e lavora per il Teatro Comunale come scenografa. È pittrice, signer, grafica, collabora con grandi artisti come Werner Herzog. Dal 2006 progetta e crea gioielli contemporanei

La Irobi shoes è un laboratorio di ideazione, ricerca, produzione e vendita di calzature. Con una esperienza trentennale come rappresentanti, nel 2020 i soci Roberta Montanari e Roberto e Paolo Pinna decidono di aprire "La Maison": una piccola boutique di calzature donna nel cuore del quartiere Adriatico ad Ancona, la loro città.

Ninì è la prima linea biologica, sana, sostenibile e legata al territorio della Regione Marche per il mercato baby food in età 1-3 anni. Un'intuizione che nasce dalle grande esperienza della famiglia Grilli nel mondo del food.

La Campionaria di Senigallia si svolgerà dal 26 agosto al 04 settembre. Tutti i giorni alle 17.00 alle 24.00. Presso il parcheggio dello Stadio Bianchelli (Via Piave 4).

Info: www.campionariasenigallia.it