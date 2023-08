Trona la Campionaria e c'è chef Capannelli: cooking show con l'ambasciatore dell'Amatriciana nel mondo

SENIGALLIA - Dal 24 al 30 agosto (ore 17.00 / 24.00 - Ingresso gratuito) si svolgerà a Senigallia, presso il parcheggio dello Stadio Bianchelli, la 31° edizione della Fiera Campionaria di Senigallia. Ideata e organizzata anche quest’anno dalla CNA Territoriale di Ancona, con il patrocinio del Comune di Senigallia e il sostegno di Camera di Commercio unica delle Marche e del confidi Uni.Co, la Campionaria presenta arriva alla nuova edizione.

“La Campionaria di Senigallia torna con un format rinnovato ma con un forte radicamento alla tradizione – ha sottolineato il presidente CNA Senigallia, Carlo Schiaroli-. Il ritorno alla zona stadio, fortemente voluto dalla CNA e sostenuto dall’Amministrazione comunale è un segnale importante di sintonia con la città. Un evento che quest’anno affiancherà alle tante aziende espositrici che hanno rinnovato la fiducia nella fiera, un importante e nutrito programma di attività formative, di business e di intrattenimento.”

“Come Città di Senigallia siamo orgogliosi che un evento come la Campionaria abbia raggiunto il traguardo importantissimo della 31esima edizione –ha continuato il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti- . Un evento che siamo contenti di sostenere e che rappresenta per la città un importante palcoscenico per imprese e realtà artigianali del territorio. Ringraziamo quindi la CNA per la qualità e l’impegno nell’organizzare la manifestazione.”

“Saranno tantissime le novità di quest’anno – ha concluso Giacomo Mugianesi, segretario cittadino CNA -. Dai medici in piazza agli incontri formativi fino alla rassegna letteraria. Un evento che evolve, dall’identità visiva fino ai contenuti. Una Campionaria che è pronta ad offrire ogni sera qualcosa di nuovo alla città.”

Espositori

Coi suoi 3000 metri quadrati di esposizione, dei quali 650 dedicati al padiglione con gli stand e 900 metri quadrati ai singoli gazebi degli espositori d’eccellenza, la fiera punta a soddisfare l’utenza interessata a svariati settori merceologici, con brand importanti e tante novità riguardanti vari settori come l’arredamento e il design, senza trascurare il settore del wellness – con brand principi nel campo della cosmesi e nei servizi dedicati alla salute.

Alla Fiera campionaria troveranno posto brand di vari settori, come i concessionari d’auto, marchi di riferimento del giardinaggio, della cartoleria, dei giocattoli e del nuovo settore dell’e-mobility, senza tralasciare esposizioni dedicate alla moda, al design, all’oggettistica e al made in Italy.

LAB - Eventi incontri e formazione

Non solo esposizione. Una delle più importanti novità della Campionaria 2023 è stata ripresa quest’anno, visto il successo avuto. Avranno perciò luogo anche quest’anno, nei 10 giorni di svolgimento dell’evento, un nutrito programma di incontri e convegni. LAB sarà un padiglione posizionato al centro dell’area espositiva. Dentro è allestito un piccolo auditorium nel quale si alterneranno ospiti, formatori e professionisti per un programma di incontri aperti e gratuiti che vuole garantire alla città di “scoprire sempre qualcosa di nuovo.”

Nuovi ritorni

Dato il successo dell’anno scorso, CNA ha deciso di riproporre il progetto “Radici. Storie e memorie locali”, una rassegna letteraria, realizzata in collaborazione con Ventura Edizioni, con al centro libri e racconti legati al territorio, al passato di queste terre e quindi anche al suo futuro. Quest’anno CNA Ancona ha organizzato, per la Campionaria 2023, due nuovi e squisiti eventi++ per promuovere i sapori Made in Marche. Il primo di questi eventi++ è “Degustazioni libere e guidate. IMT, in promozione del brand Marche, presenterà un evento di degustazione dei sapori marchigiani più intimi e profondi. Per l’altro evento++ è CNA ospita llo chef Fabrizio Capannelli, ambasciatore dell’Amatriciana italiana nel mondo del 2021, che allestirà uno show cooking dove ci mostrerà la preparazione della pasta amatriciana, sia in rosso che in bianco, e ci suggerirà gli abbinamenti con bevande artigianali e vini locali migliori.? La Campionaria di Senigallia, dal 24 al 30 agosto, dalle 17.00 alle 24.00 nel parcheggio dello stadio Bianchelli. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni sull'evento e per seguire le iniziative giorno per giorno, www.campionariasenigallia.it