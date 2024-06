Al via il Camp Volley per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni: in campo con gli istrutturi dell'A2

ANCONA- Ai nastri di partenza la terza edizione del Camp Volley organizzato dall’Ancona Team Volley al Palaprometeo: dal 24 al 28 giugno gli allenamenti sono rivolti agli atleti nati tra il 2010 e il 2013, mentre dall’1 al 5 luglio agli atleti nati tra il 2006 e il 2009. I ragazzi e le ragazze saranno seguiti dalla mattina alla sera da istruttori professionisti garantendo altissima qualità. Il Direttore nonché primo allenatore del Camp Volley 2024 sarà Bibo Matteo Solforati allenatore del Volley Brescia che milita in A2. Il suo braccio destro e di fiducia oramai consolidato sarà Fabio Tisci primo allenatore in B1 della Mosaico Volley Ravenna. Al seguito tutto lo staff della Ancona Team Volley. Durante i giorni del camp gli atleti lavoreranno in palestra su tecniche di specializzazione dei fondamentali, di squadra, analisi e video dei lavori svolti, sedute con preparatore atletico, fisioterapista al seguito. Sessioni di lavoro sia la mattina che il pomeriggio dalle ore 09:30 alle 18:00 con pausa pranzo presso il ristorante Filotea, nei pressi del palazzetto. In tutti i turni sono previste sessioni di specializzazione rivolti agli atleti che intendono perfezionare ed affinare i loro fondamentali con più ore di lavoro specifico sui campi, con programmi tecnici personalizzati, seguiti da uno staff di altissimo livello.

Verranno proposte sessioni diversificate di allenamenti in base al ruolo (alzatore, ricevitore/attaccante, centrale/opposto e libero) e in base al fondamentale specifico che si vuole migliorare (palleggio, attacco/muro, servizio/ricezione e difesa). Si lavorerà sui fondamentali individuali e di squadra Il luogo degli allenamenti sarà appunto il Palaprometeo, il più importante palazzetto dello sport di Ancona, con una capienza di 5100 posti a sedere con un campo centrale che ha ospitato a settembre due date della nazionale di pallavolo maschile del campionato europeo 2023, una palestra laterale e una sala pesi annessa per la preparazione fisica. Durante il Camp non mancheranno sorprese. È possibile iscriversi fino al 9 giugno 2024 alle 00:00. Per info: mail: ancona.team.volley@hotmail.it; cell: 335-5417928, 392.6901813.