Percorsi itineranti: il cammino delle abbazie "Lo spirito e la terra"

Tutto pronto per il lancio de Il Cammino delle Abbazie Lo Spirito e La Terra, percorso itinerante ad anello che accompagnerà i suoi fruitori tra i territori di Fabriano, Matelica, Sassoferrato e Gualdo, attraversando la Riserva naturale regionale del Monti S. Vicino e Canfaito ed il Parco Regionale del Monte Cucco e quello della Gola della Rossa e di Frasassi.



Quattordici tinerari in tappe volte a ripercorrere la storia e la cultura di questa terra, attraverso le sue Abbazie, i suoi Eremi e le sue bellezze naturalistiche. In un’Italia in cui il mondo dei cammini sta attraversando un cambiamento epocale, anche l’entroterra umbro-marchigiano vuole stare al passo. Il boom di escursionisti e pellegrini che abbiamo visto nell’estate 2020, in parte legato all’emergenza sanitaria ha confermato una tendenza già in atto da tempo: “gli italiani sono un popolo di camminatori”. Con questo entusiasmo l’associazione Università del Camminare, da una attività nata durante le scorse edizioni del Lo Spirito e la Terra, sta consolidando un cammino che non è un comune trekking ma è un vero percorso di riscoperta del territorio e della sua cultura. Dall’Abbazia di Val di Sasso, all’Eremo dei Frati Bianchi, passando per il Monastero di Fonte Avellana fino all’Eremo di Serrasanta, per citarne solo alcuni, il cammino attraverserà bellissimi borghi come: Genga, Serra San Quirico, Cupramontana, Elcito e ancora il Castello di Precicchie, San Cassiano. Il tutto assaporando le prelibatezze enogastronomiche prodotte da queste terre, dal ciauscolo al rinomato verdicchio.



Il lancio del cammino, con il patrocinio della Commissione Europea, si terrà con un appuntamento simbolico di cammino il 23 maggio alle 8,30. Per questa occasione, l’Università del Camminare ha organizzato “La passeggiata alla ricerca del Monastero Femminile Benedettino di S.Stefano di Vallecera”, che partirà dal meraviglioso Castello di Precicchie (pranzo/pic hic su prenotazione), una trekking di conoscenza alla scoperta e ricerca di antichi insediamenti monastici in un contesto naturalistico unico e nel pieno dell'esplosione primaverile. Un cammino su strada sterrata senza particolari difficoltà e dislivelli, adatto per tutti.